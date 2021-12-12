Сумские биатлонисты с медалями в масс-старте В Яворове завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В понедельник прошли гонки с массовым стартом. Сумские биатлонисты снова не остались мез призов. Среди старших юношей все медали достались нашим: 1 – Денис Редька, 2 –Сергей Супрун, 3 – Богдан Борковский. У средних «бронза» у Андрей Мороза. У старших девушек второй была Ксения Приходько, третьей – Анна Дедушева. У средних «серебро» досталось Полине Пуцко.