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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40340

Сумские биатлонисты с медалями в масс-старте

В Яворове завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В понедельник прошли гонки с массовым стартом. Сумские биатлонисты снова не остались мез призов. Среди старших юношей все медали достались нашим: 1 – Денис Редька, 2 –Сергей Супрун, 3 – Богдан Борковский. У средних «бронза» у Андрей Мороза. У старших девушек второй была Ксения Приходько, третьей – Анна Дедушева. У средних «серебро» досталось Полине Пуцко.

Спорт Биатлон
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