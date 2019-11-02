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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:31302

Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Европы

В столице Литвы Вильнюсе проходит чемпионат Европы по армспорту.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 21 страны Европы. Национальную сборную команду Украины здесь представляют около 100 спортсменов, из них девять представителей Сумщины.

Среди юниоров сумчанин Ростислав Литовцев (U15) в весе до 70 кг добыл «серебро» левой рукой и «золото» правой. Алексей Жижа из Угроедов в категории U18 в весе до 80 кг завоевал две серебряные награды и Екатерина Рипчанская из Ромен (U18) в весе до 60 кг также взял две серебряные награды. В целом сборная Украины заняла первое общекомандное место среди юниоров.

Спорт Армрестлинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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