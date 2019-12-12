Сумские армрестлеры с медалями чемпионата мира

В соревнованиях принимали участие более тысячи участников из 46 стран мира.
Сумчанин Николай Педоренко стал первым на правую и вторым на левую руку среди колясочников. Екатерина Лебедин завоевала второе место левой рукой и третье правой.
Анатолий Сасса стал вице-чемпионом на левую руку и занял четвертое место правой среди спортсменов с недостатками зрения.
Среди людей с инвалидностью Сергей Семеренко стал четвёртым на обе руки, Владимир Касьяненко дважды стал пятым.
Дмитрий Брухно на левую руку занял четвертое место.
В своей весовой категории среди спортсменов до 16 лет Ростислав Литовцев занял пятое место правой рукой. Среди спортсменов до 18 лет Алексей Жижа стал четвертым на левую руку.
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