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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:19158

Сумские армрестлеры с медалями чемпионата мира

В Бухаресте завершился чемпионат мира по армреслингу.

В соревнованиях принимали участие более тысячи участников из 46 стран мира.

Сумчанин Николай Педоренко стал первым на правую и вторым на левую руку среди колясочников. Екатерина Лебедин завоевала второе место левой рукой и третье правой.

Анатолий Сасса стал вице-чемпионом на левую руку и занял четвертое место правой среди спортсменов с недостатками зрения.

Среди людей с инвалидностью Сергей Семеренко стал четвёртым на обе руки, Владимир Касьяненко дважды стал пятым.

Дмитрий Брухно на левую руку занял четвертое место.

В своей весовой категории среди спортсменов до 16 лет Ростислав Литовцев занял пятое место правой рукой. Среди спортсменов до 18 лет Алексей Жижа стал четвертым на левую руку.

Спорт Армрестлинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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