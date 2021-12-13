На Сумщину идет арктических воздух: синоптики прогнозируют температуру до -18 градусов

21 декабря: облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -8...-13°С.
22-23 декабря: переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -13...-18°С, днем -8..-13°С.
Теплее одевайтесь и будьте осторожны.
Новая неделя на Сумщине начнется существенным снижением температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся....
На выходных на Сумщины ожидается неустойчивая погода с выпадением осадков в виде снега, усилением ветра и вьюгами, в воскресенье образуется...
17 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода....