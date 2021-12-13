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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:13284

На Сумщину идет арктических воздух: синоптики прогнозируют температуру до -18 градусов

В результате вторжения арктического воздуха с 21 декабря в Сумской области ожидается существенное снижение температуры воздуха.

21 декабря: облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -8...-13°С.

22-23 декабря: переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -13...-18°С, днем -8..-13°С.

Теплее одевайтесь и будьте осторожны.

Общество Прогноз погоды
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