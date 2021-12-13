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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов (видео)

Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 5000 гривен неправомерной выгоды за не привлечение его к административной ответственности.

Патрулируя поселок Эсмань на Глуховщине, правоохранители увидели автомобиль ВАЗ 2105, который двигался с нарушениями правил дорожного движения. Работники полиции остановили легковушку, за рулем которой находился 54-летний местный житель.

В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Последний не отрицал своей вины. По его словам, он был в гостях у сестры, где и выпил несколько грамм водки, но от прохождения осмотра на состояния алкогольного опьянения категорически отказался.

При составлении административного протокола за правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», мужчина предложил полицейским 5 000 гривен неправомерной выгоды за не привлечение его к ответственности.

Правоохранители предупредили правонарушителя, что за предложение взятки предусмотрена уголовная ответственность, однако водитель настаивал на своем.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, задокументировавшую этот факт и открывшую в отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает до четырех лет ограничения свободы, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем
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