Полиция изъяла у сумчанина 700 г марихуаны

Получив информацию о возможной причастности жителя областного центра к сбыту наркотических средств, правоохранители посетили его с санкционированным обыском, в ходе которого по месту жительства 39-летнего мужчины работники полиции обнаружили пакеты, в которых хранилось наркотическое средство каннабис общим весом около 700 граммов.
Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу. В настоящее время в полиции проверяется информация о возможном сбыте злоумышленником наркотического средства, а также устанавливаются каналы его поступления.
Решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении по признакам ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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