Суд оправдал сумских патрульных, которые надели наручники на непокорного инвалида Ковпаковский райсуд Сумы признал невиновными в превышении полномочий двух инспекторов полиции.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 14 декабря.

В декабре 2019-го два патрульных двигались на служебной машине. Они заметили двоих мужчин, которые, по их мнению, вели себя подозрительно. Один из молодых людей пытался убегать, отказывался общаться, называть свое имя и показывать документы.

Правоохранители применили силу: повалили мужчину на землю и надели наручники на руки и на ногу. Затем его приподняли и поволокли к машине. По дороге задержанный пожаловался на боль, и его опустили на ноги, и он дошел до машины в сопровождении полиции.

На гражданина составили админпротокол за злостное неповиновение полицейским, но суд закрыл дело, не увидев нарушения.

Об этом мужчине известно, что он инвалид ІІ группы и задержание произошло во дворе, где он работал электромонтером ООО «СКТ Люкс».

Инцидент сняли на видео небезразличные граждане и выложили в интернет с заголовками «Это не защита, это издевательство: полиция в Сумах задерживает человека с инвалидностью». В публикации отмечено «сотрудники полиции в Сумах пытаются надеть наручники на сумчанина, который является человеком с инвалидностью». Задержанный получил ссадины, синяки и перелом среднего пальца на правой руке.

Представителей полиции обвинили в превышении полномочий, что сопровождалось применением насилия, применением спецсредств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Но судья полицейских оправдал, учитывая объяснение, что один из мужчин был известен полиции как лицо, причастное к преступлениям, связанным с наркотиками. А второй молодой человек попытался убегать и не реагировал на требование остановиться, на вопрос «чего убегает?» категорически в грубой форме отрицал это, продолжая избегать общения с правоохранителями, что является демонстрацией пренебрежения полицией. Гражданин сопротивлялся применению наручников, отбивался ногами. На записи слышно, что полицейские поражены силой сопротивления, имеют сбитое дыхание, присущее физической нагрузке.

Судья заключил, что потерпевший препятствовал полицейским в осуществлении превентивных мер, не предоставлял документов, не называл свое имя. В конце концов поступил так, что к нему была применена сила и спецсредства, чтобы преодолеть сопротивление. Такое активное поведение, как попытка побега от полицейских, отказ назвать имя, не присуще законопослушным лицам в обычной ситуации, а дополнительно вызывает подозрения в причастности мужчины к правонарушению или готовке к нему, и т.п.

Показания потерпевшего, что полицейские ему не сообщили причины остановки, не предъявили документы и безосновательно напали, не согласуются с показаниями свидетеля, обвиняемых и видеозаписями нагрудных камер полиции и стороннего наблюдателя. Напротив, видеозапись подтверждает, что полицейские сказали причину остановки и проверки документов, инспектор дал ознакомиться со своим служебным удостоверением и жетоном. Мужчину предупредили о задержании и возможном применении силы и спецсредств.

Полицейские, по мнению суда, вели себя последовательно и вежливо, а потерпевший действительно имел подозрительное поведение, которое, в том числе, свидетельствовало о явном неуважении к полиции, когда он, не реагируя на требования правоохранителей, пытался убежать. Потерпевший провоцировал правоохранителей, сопротивлялся, в результате чего к нему были применены сила и спецсредства, чтобы заставить сесть в служебный автомобиль. Хотя из установленной последовательности событий видно, что назвать имя было достаточно, чтобы полицейские установили и проверили мужчину с использованием собственной информационной системы. Однако потерпевший назвал свое имя уже после задержания.

Постановлением Ковпаковского районного суда города Сумы закрыто административное дело по факту злостного неповиновения полиции из-за отсутствия состава правонарушения.

Обвинения в отношении полицейских рассматривал другой судья этого же суда, считающий, что постановление в админделе и его выводы не согласовываются с доказательствами по уголовному делу.

Судья отмечает, что Кодекс Украины об админправонарушениях уже существенно устаревший и несовершенный на стадии подготовки материалов и судебного разбирательства. Лицо, составившее протокол, фактически отстранено от участия в рассмотрении и возможности обжалования постановления и т.п. Из содержания постановления и материалов административного дела усматривается, что действия гражданина полностью не проверены. По этому делу невозможно было оценить действия полицейских в соответствии с положениями закона о национальной полиции. Судебное разбирательство уголовного производства с участием двух сторон по принципу состязательности дает полную картину для оценки действий участников событий. Поэтому суд предпочитает доказательства, собранные и оцененные во время рассмотрения уголовного дела, а к админпостановлению относится критически.