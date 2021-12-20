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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50376

В ОГА пугают непривитых жителей Сумщины новым штаммом коронавируса

Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации.

Об этом во время аппаратного совещания отметил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Как сообщил главный санитарный врач области Владимир Збаражский, на 50-й неделе показатель инцидентности, то есть количества заболеваний уменьшился на 31% по сравнению с предыдущей неделей и составляет 104,3 на 100 тыс. населения (общеукраинский показатель 128 – на 100 тыс.).

По показателям Сумская область вышла в желтый уровень. Теперь ждем заседания и решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Однако, к сожалению, в Украине был обнаружен новый штамм вируса – Омикрон. Поэтому ситуация может измениться.

«По данным Великобритании, Дании, других стран, количество случаев этого штамма вируса удваивается каждые два-три дня. И может потребоваться менее двух недель, чтобы после обнаружения первого случая он охватил всю страну, – отметил он. – При таких условиях активная прививка очень необходима. Ведь вакцинация защищает население от тяжелого прохождения болезни и смертности.

В то же время, как отметил главный санврач области, сейчас в регионе существенно снижаются темпы вакцинации. На Сумщине по состоянию на сегодняшний день одну дозу получили 420 605 человек, завершили курс вакцинации 382 255 человек. К сожалению, за неделю первую дозу получили всего 6,5 тыс. человек.

«Сегодня уже все в области знают, где расположены пункты вакцинации, как они работают, но, к сожалению, в большинстве громад привито менее 50% жителей. Это говорит о том, что работа по прививкам органами местного самоуправления проводится не на достаточном уровне, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. – В области снижается заболеваемость и замедляются темпы вакцинации. Чем меньше люди напуганы, чем меньше их родных и знакомых болеет, тем с большим безразличием они относятся к своей жизни и здоровью. Поэтому проведение разъяснительной работы в общинах обязательно. Особенно учитывая новый штамм, который уже есть на территории Украины».

Общество Вакцинация Коронавирус
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