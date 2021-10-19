Благодаря неравнодушной сумчанке, пожилую женщину вернули домой Неравнодушная сумчанка заметила на улице растерянную бабушку и вызвала на помощь патрульных.

Событие произошло на улице Харьковской. По указанному адресу патрульные получили сообщение об обнаруженной бабушке, которая, вероятно, потерялась.

На месте происшествия инспекторов встретила заявительница, обнаружившая пожилую женщину. Первое, на что заявительница обратила внимание, была совсем легкая одежда для зимней прохлады. Также бабушка не помнила, где живет. Патрульные посадили женщину в служебный автомобиль, чтобы она согрелась. Впоследствии инспекторы выяснили, что с собой у нее было пенсионное удостоверение. Установив адрес проживания 83-летней бабушки, стражи порядка отвезли ее домой.

Будьте внимательны к своим родным, особенно к людям пожилого возраста и детям. Если кто-то из ваших родных потерялся, не медлите, сразу звоните по телефону на 102.