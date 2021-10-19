Благодаря неравнодушной сумчанке, пожилую женщину вернули домой

Событие произошло на улице Харьковской. По указанному адресу патрульные получили сообщение об обнаруженной бабушке, которая, вероятно, потерялась.
На месте происшествия инспекторов встретила заявительница, обнаружившая пожилую женщину. Первое, на что заявительница обратила внимание, была совсем легкая одежда для зимней прохлады. Также бабушка не помнила, где живет. Патрульные посадили женщину в служебный автомобиль, чтобы она согрелась. Впоследствии инспекторы выяснили, что с собой у нее было пенсионное удостоверение. Установив адрес проживания 83-летней бабушки, стражи порядка отвезли ее домой.
Будьте внимательны к своим родным, особенно к людям пожилого возраста и детям. Если кто-то из ваших родных потерялся, не медлите, сразу звоните по телефону на 102.
Ковпаковский райсуд Сумы признал невиновными в превышении полномочий двух инспекторов полиции....
На линию 102 позвонила сумчанка и сообщила, что во время прогулки ее муж ушел в неизвестном направлении....
Пожилого мужчину босиком на одной из улиц города заметили прохожие, которые и вызвали к нему сотрудников полиции. Оказалось, что старичок...
Сегодня, 30 октября, в Черновцах прошел чемпионат Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских....
Событие произошла вчера утром, на улице Прокофьева. Направляясь по делах, заявительница заметила на скамейке у подъезда растерянного старика....