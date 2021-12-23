Сумские патрульные обнаруживают вещества, похожие на наркотические В Сумах во время несения службы патрульные полицейские пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотических веществ.

На улице Кузнечной в областном центре, во время поверхностной проверки у 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

На улице 2-й Набережной реки Стрелки при отработке вызова у 35-летнего гражданина инспекторы обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотического происхождения.

Проведя поверхностную проверку 20-летнему сумчанину на улице Грушевского, патрульные обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.