Сумские патрульные обнаруживают вещества, похожие на наркотические

На улице Кузнечной в областном центре, во время поверхностной проверки у 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
На улице 2-й Набережной реки Стрелки при отработке вызова у 35-летнего гражданина инспекторы обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотического происхождения.
Проведя поверхностную проверку 20-летнему сумчанину на улице Грушевского, патрульные обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
Во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.
Неравнодушная сумчанка заметила на улице растерянную бабушку и вызвала на помощь патрульных....
Патрульные обнаружили сумчанина, вероятно, причастного к распространению наркотических веществ....
Около 75 грамм каннабиса и самодельное устройство для употребления наркотиков обнаружили сотрудники ювенальной превенции по месту жительства ранее судимого 42-летнего...
На улице Сеченова во время поверхностной проверки у 39-летнего мужчины патрульные обнаружили 2 зип-пакета с веществом растительного происхождения, похожим на...
Вчера работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно с работниками отдела полиции №1 (г. Глухов), в ходе оперативно-профилактической...