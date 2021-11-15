На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища

Об этом сообщается на странице колледжа в Фейсбуке.
«Коллектив преподавателей, студентов, сотрудников Лебединского профессионального медицинского колледжа имени профессора М.И. Ситенко, Ассоциация выпускников ЛГУ/ ЛФМК, выпускники глубоко скорбят по поводу трагической гибели преподавателя колледжа, врача, выпускника 2014 года Хрина Александра Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования преподавателю колледжа Хрин Людмиле Владимировне по поводу смерти сына.
В это тяжелое время приносим свои соболезнования семье и родным, разделяем Вашу боль. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери самого дорогого для Вас человека, а слова поддержки помогут перенести Ваше горе.
Пусть Всемилостивый Господь примет его светлую и искреннюю душу и поселит там, где почивают праведные.
Царство Небесное…! Вечная и светлая память…!», - говорится в сообщении.
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