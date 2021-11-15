На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора М.И. Ситенко сообщает о гибели коллеги Александра Хрина.

Об этом сообщается на странице колледжа в Фейсбуке.

«Коллектив преподавателей, студентов, сотрудников Лебединского профессионального медицинского колледжа имени профессора М.И. Ситенко, Ассоциация выпускников ЛГУ/ ЛФМК, выпускники глубоко скорбят по поводу трагической гибели преподавателя колледжа, врача, выпускника 2014 года Хрина Александра Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования преподавателю колледжа Хрин Людмиле Владимировне по поводу смерти сына.

В это тяжелое время приносим свои соболезнования семье и родным, разделяем Вашу боль. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери самого дорогого для Вас человека, а слова поддержки помогут перенести Ваше горе.

Пусть Всемилостивый Господь примет его светлую и искреннюю душу и поселит там, где почивают праведные.

Царство Небесное…! Вечная и светлая память…!», - говорится в сообщении.