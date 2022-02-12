Сумские патрульные вернули пенсионерке телефон, который она потеряла После отработанной задачи на улице Ильинской патрульной полицейские Алексей Сетало и Владимир Сема обнаружили на тротуаре мобильный телефон.

Несколько минут они ждали возможного владельца. Но никого не было. На линию 102 обращений по поводу потерянного телефона тоже не было.

Поэтому патрульные решили действовать другим способом. Телефон оказался без пароля. Поэтому инспекторы позвонили на последний номер из списка вызовов. Ответившая девушка оказалась внучкой 82-летней бабушки, которая и потеряла свой телефон.

Средство связи владелице вернули. А потом патрульные получили сообщение с благодарностью за помощь.