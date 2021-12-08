Сумские патрульные вернули домой мужчину, которого разыскивала жена На линию 102 позвонила сумчанка и сообщила, что во время прогулки ее муж ушел в неизвестном направлении.

Заявительница очень волновалась, ведь у него были проблемы с памятью, а иногда вообще не ориентировался в пространстве.

Патрульные сразу же ориентировали приближенные наряды. Через полчаса стражи порядка обнаружили схожего по описанию дедушку за несколько кварталов. Он был растерян, своего имени и адреса проживания вспомнить не мог.

Патрульные отвезли его домой, где передали родным.

Не будьте равнодушны, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима наша помощь. При необходимости — звоните по телефону 102.