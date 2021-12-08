Сумские патрульные вернули домой мужчину, которого разыскивала жена

Заявительница очень волновалась, ведь у него были проблемы с памятью, а иногда вообще не ориентировался в пространстве.
Патрульные сразу же ориентировали приближенные наряды. Через полчаса стражи порядка обнаружили схожего по описанию дедушку за несколько кварталов. Он был растерян, своего имени и адреса проживания вспомнить не мог.
Патрульные отвезли его домой, где передали родным.
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