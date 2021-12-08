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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:59243

Сумские патрульные вернули домой мужчину, которого разыскивала жена

На линию 102 позвонила сумчанка и сообщила, что во время прогулки ее муж ушел в неизвестном направлении.

Заявительница очень волновалась, ведь у него были проблемы с памятью, а иногда вообще не ориентировался в пространстве.

Патрульные сразу же ориентировали приближенные наряды. Через полчаса стражи порядка обнаружили схожего по описанию дедушку за несколько кварталов. Он был растерян, своего имени и адреса проживания вспомнить не мог.

Патрульные отвезли его домой, где передали родным.

Не будьте равнодушны, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима наша помощь. При необходимости — звоните по телефону 102.

Право Патрульная полиция
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17.30
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18.00
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Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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