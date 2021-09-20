В Шостке патрульные помогли добраться домой босому замерзшему старику, потерявшемуся в городе Пожилого мужчину босиком на одной из улиц города заметили прохожие, которые и вызвали к нему сотрудников полиции. Оказалось, что старичок не помнит своего адреса проживания.

Чтобы убедиться, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, его доставили в больницу. В то же время правоохранителям удалось установить его данные и адрес проживания.

Выяснилось – заблудившемуся 86 лет, он местный. В квартире живет сам, однако родственники, живущие отдельно, его систематически навещают.

Из больницы старика полицейские доставили домой и передали под временную опеку соседей.

Правоохранители благодарят прохожих за неравнодушие и просят граждан не проходить мимо человека, который привлекает внимание окружающих своим непонятным поведением. Если есть вероятность, что этот человек нуждается в помощи, позвоните в полицию. Возможно, вы спасете кому-нибудь жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.