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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:01555

Ушел из жизни профессор Сумского НАУ

О смерти профессора Ивана Высочина сообщили в вузе.

«Коллектив университета выражает искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти известного ученого, доктора архитектуры, профессора кафедры архитектурных изысканий Высочина Ивана Андреевича!

Вечная и светлая память!!!» - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
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