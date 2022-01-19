Ушел из жизни профессор Сумского НАУ

«Коллектив университета выражает искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти известного ученого, доктора архитектуры, профессора кафедры архитектурных изысканий Высочина Ивана Андреевича!
Вечная и светлая память!!!» - говорится в сообщении.
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