У бою з рашистами загинув колишній голова Охтирської РДА Сьогодні, 14 березня, о 12 годині в с. Хухра, вул. Лугова, 10 відбудеться похорон Гавриленка Сергія Анатолійовича.

Під час бойової операції Збройних Сил України проти рашистів у Харкові 12 березня 2022 року загинув колишній голова Охтирської райдержадміністрації, офіцер ЗСУ Сергій Гавриленко.

Обірвалося життя справжнього патріота України та її воїна-захисника! Вічна пам'ять Герою! Хай земля йому буде пухом!

Висловлюємо щирі співчуття його дружині, дітям, усім рідним та близьким...

Слава Україні! Героям слава!

Череччинська територіальна громада