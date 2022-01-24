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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У бою з рашистами загинув колишній голова Охтирської РДА

Сьогодні, 14 березня, о 12 годині в с. Хухра, вул. Лугова, 10 відбудеться похорон Гавриленка Сергія Анатолійовича.

Під час бойової операції Збройних Сил України проти рашистів у Харкові 12 березня 2022 року загинув колишній голова Охтирської райдержадміністрації, офіцер ЗСУ Сергій Гавриленко.

Обірвалося життя справжнього патріота України та її воїна-захисника! Вічна пам'ять Герою! Хай земля йому буде пухом!

Висловлюємо щирі співчуття його дружині, дітям, усім рідним та близьким...

Слава Україні! Героям слава!

Череччинська територіальна громада

Общество Сергей Гавриленко Утрата
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