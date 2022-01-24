У бою з рашистами загинув колишній голова Охтирської РДА

Під час бойової операції Збройних Сил України проти рашистів у Харкові 12 березня 2022 року загинув колишній голова Охтирської райдержадміністрації, офіцер ЗСУ Сергій Гавриленко.
Обірвалося життя справжнього патріота України та її воїна-захисника! Вічна пам'ять Герою! Хай земля йому буде пухом!
Висловлюємо щирі співчуття його дружині, дітям, усім рідним та близьким...
Слава Україні! Героям слава!
Череччинська територіальна громада
Пішов з життя Василь Чубур....
О смерти профессора Ивана Высочина сообщили в вузе....
Перестало биться сердце Тимошенко Николая Петровича....
Ушел в вечность тренер и наставник борцов Сумщины, Заслуженный тренер Украины Мурачов Владимир Викторович....
Об этом сообщает Областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью....