Ушел из жизни бывший глава Ямпольского районного совета

Об этом Ямполь.INFO сообщили товарищи умершего.
Николай Петрович много лет отдал развитию местного самоуправления в Ямпольском районе. Работал заместителем, а впоследствии и главой Ямпольского районного совета. заслужил авторитет и уважение жителей района.
Прощание с Николаем Тимошенко состоится завтра в поселке Свеса.
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