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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:02347

Ушел из жизни бывший глава Ямпольского районного совета

Перестало биться сердце Тимошенко Николая Петровича.

Об этом Ямполь.INFO сообщили товарищи умершего.

Николай Петрович много лет отдал развитию местного самоуправления в Ямпольском районе. Работал заместителем, а впоследствии и главой Ямпольского районного совета. заслужил авторитет и уважение жителей района.

Прощание с Николаем Тимошенко состоится завтра в поселке Свеса.

Общество Утрата
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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