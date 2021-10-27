Сумские фрунзенцы снова митингуют Теперь под прокуратурой.

Сегодня, 20 декабря, бывшие работники Сумского НПО вышли на митинг под областную прокуратуру. Несколько десятков человек снова требовали расследования преступлений руководства завода, который задолжал своим бывшим работникам более 200 млн грн.

Инициативную группу из 4 человек пригласили к руководителю прокуратуры Алексеем Тубельцом. Прокурор в пределах, разрешенных законодательством, проинформировал о ходе следствия. Договорились о встрече в четверг.