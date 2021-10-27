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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22483

Сумские фрунзенцы снова митингуют

Теперь под прокуратурой.

Сегодня, 20 декабря, бывшие работники Сумского НПО вышли на митинг под областную прокуратуру. Несколько десятков человек снова требовали расследования преступлений руководства завода, который задолжал своим бывшим работникам более 200 млн грн.

Инициативную группу из 4 человек пригласили к руководителю прокуратуры Алексеем Тубельцом. Прокурор в пределах, разрешенных законодательством, проинформировал о ходе следствия. Договорились о встрече в четверг.

Право Задолженность по зарплате Митинг Сумское НПО
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