Пішов з життя відомий сумський педагог, поет і журналіст Пішов з життя Василь Чубур.

Сумну новину повідомила Інна Бітюк у Фейсбуці.

«Василий Чубур, я робила все можливе, щоб Ви жили довше!!!

Ще одна жахлива новина!!!

Царство небесне!

Останнє повідомлення від Вас звучить тепер як прощання: «Все буде ок. Що Бог не дає - на краще! Перевірено віками!»

Будьте тепер нашим янголом-охоронцем!!!», - написала вона.

Довідка

Василь Васильович Чубур народився 8 серпня 1949 року у Сумах. Український поет, перекладач, літературний критик, журналіст. Член Національної спілки письменників України.

Закінчив Харківський електротехнікум зв'язку, Сумський педагогічний інститут та Вищі літературні курси при Літературному інституті імені О. М. Горького в Москві.

Працював будівельником, техніком-зв'язківцем, журналістом, редактором видавництва МЦ «Собор».

Був старшим викладачем кафедри журналістики Сумського державного університету, головним редактором університетської газети «Резонанс».