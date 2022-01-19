Пішов з життя відомий сумський педагог, поет і журналіст

Сумну новину повідомила Інна Бітюк у Фейсбуці.
«Василий Чубур, я робила все можливе, щоб Ви жили довше!!!
Ще одна жахлива новина!!!
Царство небесне!
Останнє повідомлення від Вас звучить тепер як прощання: «Все буде ок. Що Бог не дає - на краще! Перевірено віками!»
Будьте тепер нашим янголом-охоронцем!!!», - написала вона.
Василь Васильович Чубур народився 8 серпня 1949 року у Сумах. Український поет, перекладач, літературний критик, журналіст. Член Національної спілки письменників України.
Закінчив Харківський електротехнікум зв'язку, Сумський педагогічний інститут та Вищі літературні курси при Літературному інституті імені О. М. Горького в Москві.
Працював будівельником, техніком-зв'язківцем, журналістом, редактором видавництва МЦ «Собор».
Був старшим викладачем кафедри журналістики Сумського державного університету, головним редактором університетської газети «Резонанс».
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