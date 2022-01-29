Пішов із життя декан інженерно-технологічного факультету СНАУ

Михайло Довжик є одним із творців університету та аграрної інженерної освіти України. Більшу частину життя Михайло Якович пропрацював в нашому колективі, був справжнім другом, учителем, колегою!
Це невимовна втрата для кожного з нас!
СНАУ
Сьогодні, 14 березня, о 12 годині в с. Хухра, вул. Лугова, 10 відбудеться похорон Гавриленка Сергія Анатолійовича....
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