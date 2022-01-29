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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Пішов із життя декан інженерно-технологічного факультету СНАУ

Сумський національний аграрний університет висловлює глибоке співчуття рідним і близьким з приводу смерті декана інженерно-технологічного факультету, професора Довжика Михайла Яковича.

Михайло Довжик є одним із творців університету та аграрної інженерної освіти України. Більшу частину життя Михайло Якович пропрацював в нашому колективі, був справжнім другом, учителем, колегою!

Це невимовна втрата для кожного з нас!

СНАУ

Общество Утрата
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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