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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В понедельник ЦГБ останется без света

Управление здравоохранения сообщает о том, что в понедельник, 20 декабря, в КНП «Центральная городская клиническая больница» будут проводиться работы по повышению энергомощности заведения, в связи с чем он будет временно отключен от электропитания.

Отключение планируется в период с 8:00 до 18:00.

Поэтому 20 декабря в работе заведения произойдут изменения.

Прием плановых пациентов и плановых диагностических обследований переносится на другое время, о чем они будут уведомлены средствами телекоммуникации. Также в этот день нельзя выписать электронные рецепты и электронные больничные листки.

Работа амбулаторного отделения медицинской реабилитации (физиотерапевтическое отделение) перенесена с 20 декабря на 18 декабря.

Не будет производиться забор лабораторных анализов и выполнения функциональных исследований (ЭКГ, спирография, нейромиография и т.д.) амбулаторным пациентам.

В заведении в указанное время не будут работать Интернет и колл-центр. В срочных случаях можно связаться с приемным отделением больницы по номеру (095)9146258.

Травмпункт будет работать в обычном режиме.

Неотложные потребности в электроснабжении стационарных отделений будут обеспечены за счет работы дизельного генератора.

Общество ЦГБ
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