В понедельник ЦГБ останется без света

Отключение планируется в период с 8:00 до 18:00.
Поэтому 20 декабря в работе заведения произойдут изменения.
Прием плановых пациентов и плановых диагностических обследований переносится на другое время, о чем они будут уведомлены средствами телекоммуникации. Также в этот день нельзя выписать электронные рецепты и электронные больничные листки.
Работа амбулаторного отделения медицинской реабилитации (физиотерапевтическое отделение) перенесена с 20 декабря на 18 декабря.
Не будет производиться забор лабораторных анализов и выполнения функциональных исследований (ЭКГ, спирография, нейромиография и т.д.) амбулаторным пациентам.
В заведении в указанное время не будут работать Интернет и колл-центр. В срочных случаях можно связаться с приемным отделением больницы по номеру (095)9146258.
Травмпункт будет работать в обычном режиме.
Неотложные потребности в электроснабжении стационарных отделений будут обеспечены за счет работы дизельного генератора.
КНП «Центральная городская клиническая больница» СГС награждена почетным званием «ЛИДЕР ГОДА 2021» от Национального бизнес-рейтинга....
КНП «Центральная городская клиническая больница» вошла в ТОП-10 лучших заведений вторичной медицинской помощи по версии Public Health 2021....
В связи с празднованием Дня Независимости Украины, КНП «Центральная городская клиническая больница» временно будет работать по измененному графику....
В КНП «Центральная городская клиническая больница» открыли современное отделение экстренной медицинской помощи....
В медицинском учреждении начал работу колл-центр, который сделает общение с пациентами гораздо доступнее и эффективнее....