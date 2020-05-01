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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской ЦГБ открыли современное отделение экстренной медицинской помощи

В КНП «Центральная городская клиническая больница» открыли современное отделение экстренной медицинской помощи.

Из городского бюджета было выделено около 5 млн грн для того, чтобы купить мебель и оборудование. Также был решен вопрос увеличения энергомощности заведения. Остальные средства из госбюджета в рамках программы «Большая стройка».

В отделении имеются все возможности для диагностики болезни и предоставления качественной неотложной медицинской помощи. Есть собственная лаборатория, компьютерный томограф, система ультразвуковой диагностики. Также решается вопрос установления ангиографа, - помещение под который предусмотрели. Но который передали Шостке.

Отделение имеет свой малый операционный зал, реанимационные палаты, диагностическую палату, манипуляционную.

Палаты оснащены функциональными кроватями, есть мониторы пациента, центральная система мониторинга состояния пациентов, дефибриллятор.

«Это значительное событие не только для работников заведения, а для города и области, ведь наша больница является одной из семи опорных на Сумщине. В отделении будут работать 44 работника. Оно укомлектовано всеми штатными единицами: все врачи, которые должны быть в этом отделении есть, сестринский персонал, санитарки - в полном объеме, как это и требовалось. Мы готовы к работе и надеемся, что больные, которые сюда будут попадать, будут довольны. Мы готовы предоставлять все виды экстренной медицинской помощи», - сказала директор КНП «Центральная городская клиническая больница» Валентина Доминас.

По информации заведующего отделением экстренной медицинской помощи Валерия Кривцова, ежедневно к ним обращается от 50 до 90 пациентов.

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Общество ЦГБ
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