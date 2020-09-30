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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская ЦГБ стала «Лидером года»

КНП «Центральная городская клиническая больница» СГС награждена почетным званием «ЛИДЕР ГОДА 2021» от Национального бизнес-рейтинга.

Награда получена в рамках отбора 100 лучших государственных предприятий Украины, который в этом году определялся по итогам независимого анализа финансово-хозяйственных показателей деятельности 1 237 916 претендентов со всей страны. КНП ЦГКБ заняла 89-е место (Золото) среди больничных учреждений Украины по показателю «Чистый доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг» и 4-е место (Золото) в Сумской области в номинации «Финансовые показатели успешной деятельности».

Также решением оргкомитета Национального бизнес-рейтинга орденом «Гордость отрасли» отмечена Доминас Валентина Михайловна – директор КНП «Центральная городская клиническая больница» СГС, медаль «За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере» отмечена Кучерявенко Елена Михайловна – заведующая неврологическим отделением, Бражник Ларису Евгеньевну – заведующую отделением реабилитации, которой присвоено звание «Специалист года».

Общество ЦГБ
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