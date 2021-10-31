Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу В Дублине прошел чемпионат Европы по кроссу.

В соревнованиях принимала участие уроженка Сум анна Мищенко, которая в смешанной эстафете с Натальей Кроль, Владимиром Кицом и Романом Ростикусом финишировала девятой (18:49 мин). Победила команда Великобритании и Северной Ирландии (18:01 мин.).

Студентка СумГУ Богдана Семенова заняла 27-е место среди спортсменок до 23 лет (21:51 мин.) на 6 км.