Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу

В соревнованиях принимала участие уроженка Сум анна Мищенко, которая в смешанной эстафете с Натальей Кроль, Владимиром Кицом и Романом Ростикусом финишировала девятой (18:49 мин). Победила команда Великобритании и Северной Ирландии (18:01 мин.).
Студентка СумГУ Богдана Семенова заняла 27-е место среди спортсменок до 23 лет (21:51 мин.) на 6 км.
Сегодня, 3 декабря, в Омане прошел забег Himam Trail Run Race....
Правда, бежали восемь человек эстафетой....
Вже цієї п'ятниці відбудеться забіг #марафонякийніхтонехочебігти у м. Суми....
30-31 октября в Ужгороде прошел чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу....
Сегодня, 31 октября, в сумском аэропорту было людно....