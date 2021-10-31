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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26333

Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу

В Дублине прошел чемпионат Европы по кроссу.

В соревнованиях принимала участие уроженка Сум анна Мищенко, которая в смешанной эстафете с Натальей Кроль, Владимиром Кицом и Романом Ростикусом финишировала девятой (18:49 мин). Победила команда Великобритании и Северной Ирландии (18:01 мин.).

Студентка СумГУ Богдана Семенова заняла 27-е место среди спортсменок до 23 лет (21:51 мин.) на 6 км.

Спорт Кросс Легкая атлетика
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Афиша

Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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