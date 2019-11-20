В Сумской ЦГБ открыли колл-центр В медицинском учреждении начал работу колл-центр, который сделает общение с пациентами гораздо доступнее и эффективнее.

Для удобства совершения звонков введен единый бесплатный номер - (0542) 701-300, куда можно звонить, как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Колл-центр работает в круглосуточном режиме - 24/7. По указанному номеру можно узнать любую информацию, касающуюся работы больницы. Звонок переадресовывается автоматически по ссылкам. Надо только внимательно слушать оператора и правильно нажимать соответствующую кнопку:

- для соединения с регистратурой поликлиники №1 - кнопка 1,

- для соединения с регистратурой поликлиники №2 (ул. Привокзальная, 31) - кнопка 2;

- для соединения с приемным отделением - кнопка 3;

- для получения информации о платных услугах - кнопка 4;

- для соединения с амбулаторными отделениями - кнопка 5, далее:

- рентген - кнопка 1,

- физиотерапевтическое отделение - кнопка 2,

- лаборатория - кнопка 3,

- травмпункт - кнопка 4.

- для соединения с администрацией - кнопка 6.

Все звонки фиксируются и записываются. Если пациент не сделал свой выбор - нужно подождать соединения с оператором. Если оператор занят - пациенту обязательно перезвонят. Пропущенные звонки фиксируются, чтобы позже связаться с вами и предоставить необходимую информацию. В выходные дни звонок будет автоматически перенаправлен в приемное отделение.

В колл-центре пациенты могут получить информацию о графике приема врачей, записаться на консультацию, обследование (в том числе по раннему выявлению онкологических заболеваний - маммография, гистероскопия, бронхоскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и цистоскопия), физиопроцедуры, узнать об услугах и условия госпитализации в стационарные отделения и многое другое.