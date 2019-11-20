В Сумской ЦГБ открыли колл-центр

Для удобства совершения звонков введен единый бесплатный номер - (0542) 701-300, куда можно звонить, как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Колл-центр работает в круглосуточном режиме - 24/7. По указанному номеру можно узнать любую информацию, касающуюся работы больницы. Звонок переадресовывается автоматически по ссылкам. Надо только внимательно слушать оператора и правильно нажимать соответствующую кнопку:
- для соединения с регистратурой поликлиники №1 - кнопка 1,
- для соединения с регистратурой поликлиники №2 (ул. Привокзальная, 31) - кнопка 2;
- для соединения с приемным отделением - кнопка 3;
- для получения информации о платных услугах - кнопка 4;
- для соединения с амбулаторными отделениями - кнопка 5, далее:
- рентген - кнопка 1,
- физиотерапевтическое отделение - кнопка 2,
- лаборатория - кнопка 3,
- травмпункт - кнопка 4.
- для соединения с администрацией - кнопка 6.
Все звонки фиксируются и записываются. Если пациент не сделал свой выбор - нужно подождать соединения с оператором. Если оператор занят - пациенту обязательно перезвонят. Пропущенные звонки фиксируются, чтобы позже связаться с вами и предоставить необходимую информацию. В выходные дни звонок будет автоматически перенаправлен в приемное отделение.
В колл-центре пациенты могут получить информацию о графике приема врачей, записаться на консультацию, обследование (в том числе по раннему выявлению онкологических заболеваний - маммография, гистероскопия, бронхоскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и цистоскопия), физиопроцедуры, узнать об услугах и условия госпитализации в стационарные отделения и многое другое.
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