Сумская ЦГБ в десятке лучших заведений вторичной медицинской помощи в Украине КНП «Центральная городская клиническая больница» вошла в ТОП-10 лучших заведений вторичной медицинской помощи по версии Public Health 2021.

Учреждение получило всеукраинское отличие и заняло четвертое место среди более чем 280 участников мероприятия. Эксперты оценивали участников со всей страны по трем критериям: финансовый менеджмент, развитие предприятия и клиентский сервис.

Все претенденты на награду прошли процедуру подачи необходимой информации о медицинском учреждении, а после проверки, во избежание влияния интересов, члены жюри выбирали победителей по кодам ЕГРПОУ, что обеспечило честный рейтинг победителей.

Администрация заведения отметила, что полученная награда является ценным отличием эффективной работы всего заведения.