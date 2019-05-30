Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:40335

Возобновлено движение двух пассажирских поездов из Киева в Шостку

Напомним, в конце ноября АО «Укрзалізниця» отменило сразу два региональных экспресса сообщением Киев-Шостка-Киев.

Это возмутило общественность. С требованием возобновить поезда в столицу к руководству «Укрзалізниці» обращался городской голова Шостки Николай Нога, глава области Дмитрий Живицкий. И это дало положительные результаты.

Как сообщает в Фейсбук начальница общего отдела исполкома Тамара Епик, с 19 декабря открывается продажа билетов на утренний поезд 783/784 (отправляется из Шостки в 4:13) и вечерний 777/778 (отправляется из Шостки в 18:41), пишет Шостка.инфо.

Общество Поезд
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На новогодние праздники сумчанам добавили поезд до Карпат
11.12.2021 12:51

На новогодние праздники сумчанам добавили поезд до Карпат

С 24 декабря по 10 января будет следовать поезд «Сумы – Ворохта»....

Сегодня "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда
21.01.2021 11:25

Сегодня "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда

Пресслужба ПАО "Укрзализныця" 21 января сообщает о плановых работах, которые повлияют на сервис продажи билетов на поезда....

Из Москвы на Сумщину едет спецпоезд с украинцами (обновлено)
24.03.2020 19:40

Из Москвы на Сумщину едет спецпоезд с украинцами (обновлено)

Сегодня ночью, с 24 на 25 марта, в Конотоп прибудет специальный поезд, которым в связи с пандемией возвращаются на Родину...

С конца марта через Сумы будет курсировать поезд «Шостка – Харьков»
13.03.2020 13:49

С конца марта через Сумы будет курсировать поезд «Шостка – Харьков»

Начиная с 29 марта, «Укрзалізниця» вводит прямые поезда от Шостки до Харькова и в обратном направлении....

30.05.2019 13:33

Бурынские полицейские разыскали «вагонного» вора

В поезде 23-летний житель Днепропетровской области украл у жительницы Сумщины рюкзак, в котором находился кошелек с деньгами....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек
Сегодня 09:23
В Сумах поставили фигурки детей возле переходов для ограничения скорости движения авто
Сегодня 13:08
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших рыбаков
Сегодня 12:58
Сумщина скоро может выйти из "красной" зоны
Сегодня 12:52
Новогоднее чудо от «АТБ»: чек на 200 гривен может превратиться почти в 2 миллиона!
Сегодня 12:14
Конотопчанин поехал в Киев и пропал
Сегодня 12:05
Возобновлено движение двух пассажирских поездов из Киева в Шостку
Сегодня 11:40
В понедельник ЦГБ останется без света
Сегодня 11:35
Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу
Сегодня 11:26
Полиция Сумщины разыскивает пропавшего 20 лет назад Александра Цыплакова
Сегодня 10:59
Сессию Сумского облсовета перенесли на 22 декабря
Сегодня 10:37
Стадион «Юбилейный» и часть корпоративных прав АО «Сумское НПО» с убытками в 385 миллионов переданы в управление АРМА
Сегодня 10:33
view counter
view counter

Статьи

Свято наближається: що подарувати дитині на День святого Миколая
Сегодня 12:05
Секс-робота в Сумах. Як і навіщо допомагають секс-працівникам у обласному центрі
Вчера 17:13
Новорічна ялинка від Сумського держлісгоспу
Вчера 16:16
Доставка пиццы в Чернигове: выгоды и советы
Вчера 15:22
Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби
Вчера 09:37
У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом
14.12.2021 19:46
Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
14.12.2021 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
13.12.2021 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.