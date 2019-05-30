Возобновлено движение двух пассажирских поездов из Киева в Шостку Напомним, в конце ноября АО «Укрзалізниця» отменило сразу два региональных экспресса сообщением Киев-Шостка-Киев.

Это возмутило общественность. С требованием возобновить поезда в столицу к руководству «Укрзалізниці» обращался городской голова Шостки Николай Нога, глава области Дмитрий Живицкий. И это дало положительные результаты.

Как сообщает в Фейсбук начальница общего отдела исполкома Тамара Епик, с 19 декабря открывается продажа билетов на утренний поезд 783/784 (отправляется из Шостки в 4:13) и вечерний 777/778 (отправляется из Шостки в 18:41), пишет Шостка.инфо.