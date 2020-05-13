Сумская ЦГБ напоминает об изменении графика работы

Так, вторник, 24 августа, объявлен выходным. Понедельник, 23 августа, - рабочий.
Травмпункт и отделение экстренной медицинской помощи будут работать круглосуточно.
Администрация медучреждения извиняется перед сумчанами за неудобства и поздравляет с наступающим праздником.
В КНП «Центральная городская клиническая больница» открыли современное отделение экстренной медицинской помощи....
В медицинском учреждении начал работу колл-центр, который сделает общение с пациентами гораздо доступнее и эффективнее....
Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» информирует сумчан, что с завтрашнего дня, 1 октября, в поликлиническом отделении №1 изменены часы...
Единственный в области Центр цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии на базе Сумской городской клинической больницы вошел в ТОП-3 заведений страны по...
Администрация КНП «Центральная городская клиническая больница» сообщает, что с 12 мая в учреждении возобновлено проведение плановых консультаций и госпитализация пациентов....