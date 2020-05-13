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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская ЦГБ напоминает об изменении графика работы

В связи с празднованием Дня Независимости Украины, КНП «Центральная городская клиническая больница» временно будет работать по измененному графику.

Так, вторник, 24 августа, объявлен выходным. Понедельник, 23 августа, - рабочий.

Травмпункт и отделение экстренной медицинской помощи будут работать круглосуточно.

Администрация медучреждения извиняется перед сумчанами за неудобства и поздравляет с наступающим праздником.

Общество ЦГБ
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