Сумская ЦГБ напоминает об изменении графика работы В связи с празднованием Дня Независимости Украины, КНП «Центральная городская клиническая больница» временно будет работать по измененному графику.

Так, вторник, 24 августа, объявлен выходным. Понедельник, 23 августа, - рабочий. Травмпункт и отделение экстренной медицинской помощи будут работать круглосуточно. Администрация медучреждения извиняется перед сумчанами за неудобства и поздравляет с наступающим праздником.