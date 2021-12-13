Губернатор Сумщины похвалился, что дорогу к новому детсаду в Сумах сделали благодаря ему В рамках финансирования, выделенного распоряжением главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, выполнены работы по обустройству подъездных дорог к новопостроенному детскому саду в 12-м микрорайоне города Сумы.

«Новый детский сад в 12-м микрорайоне, который строился средствами ГФРР и городского совета, скоро будет сдан в эксплуатацию, – сообщил во время аппаратного совещания Дмитрий Живицкий. – Но, к сожалению, ни благоустройство вокруг, ни ремонт подъездной дороги не были предусмотрены проектом. Поэтому в новый сад вели… глубокие ямы, которые невозможно ни пройти, ни проехать».

Поэтому распоряжением главы облгосадминистрации из средств государственного Дорожного фонда, которые предусматривались на проспект Лушпы, было выделено 4,6 млн грн для обустройства территории вокруг детского сада.

«К сожалению, не городской совет, а облгосадминистрация выделила средства для того, чтобы было проведено благоустройство и построена дорога вокруг садика», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.