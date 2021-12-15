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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:01583

Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил новую дату открытия детсада «Светлячок» в 12-м микрорайоне Сум.

По его словам, заместитель городского головы Сум Николай Войтенко пообещал, что все замечания ОГА по инклюзии, безопасности и другие учтут. До 16 февраля пообещал, что громада садик откроет.

Напомним: на детсад ушло более 100 млн грн налогоплательщиков. Однако он не был открыт ни в августе, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре прошлого года. И до сих пор не открыты, так как есть недоработки, например, неодинаковой высоты ступеньки, которые, впрочем, никто переделывать не будет. Тем не менее детсад уже почти два месяца как введен в эксплуатацию на бумаге, но до сих пор не принимает детей.

Общество Детсад в 12-ом микрорайоне
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