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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:30458

Сегодня в Сумах в очередной раз планируют открытие детского сада

Очередную дату открытия нового детского сада «Светлячок» в Сумской облгосадминистрации назвали на прошлой неделе.

И это событие должно случиться сегодня – 21 февраля, если снова не изменятся планы. Ведь даты открытия переносились уже несколько раз. Принимать детей сначала собирались в ноябре 2021 года, затем – в декабре 2021 года. Причиной были нарушения, которые нашла областная комиссия по доступности.  Пришлось ремонтные работы продлить, дату еще раз переносили – на первую половину февраля.

По словам заместителя Сумского городского головы Николая Войтенко, территорию около садика благоустроили: построили дорогу, тротуар и стоянку для автомобилей.

Заведение рассчитано на 160 детей, строили его около двух лет за средства налогоплательщиков – это более 110 миллионов гривен.

Получится ли сегодня ввести в эксплуатацию детский сад? Ответ уже очень скоро.

Общество «Светлячок» Детсад в 12-ом микрорайоне
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