Сегодня в Сумах в очередной раз планируют открытие детского сада

И это событие должно случиться сегодня – 21 февраля, если снова не изменятся планы. Ведь даты открытия переносились уже несколько раз. Принимать детей сначала собирались в ноябре 2021 года, затем – в декабре 2021 года. Причиной были нарушения, которые нашла областная комиссия по доступности. Пришлось ремонтные работы продлить, дату еще раз переносили – на первую половину февраля.
По словам заместителя Сумского городского головы Николая Войтенко, территорию около садика благоустроили: построили дорогу, тротуар и стоянку для автомобилей.
Заведение рассчитано на 160 детей, строили его около двух лет за средства налогоплательщиков – это более 110 миллионов гривен.
Получится ли сегодня ввести в эксплуатацию детский сад? Ответ уже очень скоро.
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