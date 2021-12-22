Сегодня в Сумах в очередной раз планируют открытие детского сада Очередную дату открытия нового детского сада «Светлячок» в Сумской облгосадминистрации назвали на прошлой неделе.

И это событие должно случиться сегодня – 21 февраля, если снова не изменятся планы. Ведь даты открытия переносились уже несколько раз. Принимать детей сначала собирались в ноябре 2021 года, затем – в декабре 2021 года. Причиной были нарушения, которые нашла областная комиссия по доступности. Пришлось ремонтные работы продлить, дату еще раз переносили – на первую половину февраля.

По словам заместителя Сумского городского головы Николая Войтенко, территорию около садика благоустроили: построили дорогу, тротуар и стоянку для автомобилей.

Заведение рассчитано на 160 детей, строили его около двух лет за средства налогоплательщиков – это более 110 миллионов гривен.

Получится ли сегодня ввести в эксплуатацию детский сад? Ответ уже очень скоро.