В Конотопе горел микроавтобус Сегодня, 13 декабря, в 13:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании микроавтобуса «ГАЗель» на ул. Выровская в Конотопе.

На тушение направили очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и предназначено для развоза работников. Пожар обнаружил водитель, позвонивший спасателям и приступивший к тушению используя имеющиеся огнетушители. В микроавтобусе на момент возникновения возгорания пассажиров не было.

Огонь быстро распространялся и к моменту прибытия спасателей полностью охватил моторный отсек и салон. В 13:33 пожар локализовали, в 13:42 ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Окончательная причина пожара и его последствия устанавливаются.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.