В Конотопе горел микроавтобус

На тушение направили очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и предназначено для развоза работников. Пожар обнаружил водитель, позвонивший спасателям и приступивший к тушению используя имеющиеся огнетушители. В микроавтобусе на момент возникновения возгорания пассажиров не было.
Огонь быстро распространялся и к моменту прибытия спасателей полностью охватил моторный отсек и салон. В 13:33 пожар локализовали, в 13:42 ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал. Окончательная причина пожара и его последствия устанавливаются.
Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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