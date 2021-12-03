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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе горел микроавтобус

Сегодня, 13 декабря, в 13:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании микроавтобуса «ГАЗель» на ул. Выровская в Конотопе.

На тушение направили очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, транспортное средство принадлежит одному из местных предприятий и предназначено для развоза работников. Пожар обнаружил водитель, позвонивший спасателям и приступивший к тушению используя имеющиеся огнетушители. В микроавтобусе на момент возникновения возгорания пассажиров не было.

Огонь быстро распространялся и к моменту прибытия спасателей полностью охватил моторный отсек и салон. В 13:33 пожар локализовали, в 13:42 ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Окончательная причина пожара и его последствия устанавливаются.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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