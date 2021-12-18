В столице виртуально открыли сумской детсад «Светлячок» Координатор программы «Большая стройка» Юрий Голик написал в фейсбуке, что в Сумах достроили детсад.

Имеется в виду многострадальный детсад в 12-м микрорайоне «Святлячок» более чем за 100 млн грн, который не могут открыть уже полгода: начинали обещать открыть его еще к 24 августа 2021 года… Очередная дата «открытия» была озвучена 3 февраля главой Сумской ОГА Дмитрием Живицким. По его словам, заместитель городского головы Сум Николай Войтенко пообещал, что все замечания ОГА по инклюзии, безопасности и другие учтут. До 16 февраля пообещал, что громада садик откроет.

Однако и сегодня. 17 февраля, как сообщили Данкор онлайн в Сумской мэрии, детсад не открыт. О причинах молчат.

Напомним: на детсад ушло более 100 млн грн налогоплательщиков. Однако он не был открыт ни в августе, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре прошлого года. И до сих пор не открыт, так как есть недоработки, например, неодинаковой высоты ступеньки, которые, впрочем, никто переделывать не будет. Тем не менее детсад уже два месяца как введен в эксплуатацию на бумаге, но до сих пор не принимает детей. Крмое того, даже на фото Юрия Голика видно, что павильонов для детей до сих пор нет...