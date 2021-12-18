Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58251

В столице виртуально открыли сумской детсад «Светлячок»

Координатор программы «Большая стройка» Юрий Голик написал в фейсбуке, что в Сумах достроили детсад.

Имеется в виду многострадальный детсад в 12-м микрорайоне «Святлячок» более чем за 100 млн грн, который не могут открыть уже полгода: начинали обещать открыть его еще к 24 августа 2021 года… Очередная дата «открытия» была озвучена 3 февраля главой Сумской ОГА Дмитрием Живицким. По его словам, заместитель городского головы Сум Николай Войтенко пообещал, что все замечания ОГА по инклюзии, безопасности и другие учтут. До 16 февраля пообещал, что громада садик откроет.

Однако и сегодня. 17 февраля, как сообщили Данкор онлайн в Сумской мэрии, детсад не открыт. О причинах молчат.

Напомним: на детсад ушло более 100 млн грн налогоплательщиков. Однако он не был открыт ни в августе, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре прошлого года. И до сих пор не открыт, так как есть недоработки, например, неодинаковой высоты ступеньки, которые, впрочем, никто переделывать не будет. Тем не менее детсад уже два месяца как введен в эксплуатацию на бумаге, но до сих пор не принимает детей. Крмое того, даже на фото Юрия Голика видно, что павильонов для детей до сих пор нет...

Общество Детсад в 12-ом микрорайоне
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн
03.02.2022 15:01

Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил новую дату открытия детсада «Светлячок» в 12-м микрорайоне Сум....

Недостатки нового детсада в Сумах за 100 млн грн будут исправлять малой кровью
21.01.2022 14:50

Недостатки нового детсада в Сумах за 100 млн грн будут исправлять малой кровью

Когда откроют новый детсад в 12-м микрорайоне никто не знает....

Почему в Сумах до сих пор не открыли детсад в 12-м микрорайоне?
22.12.2021 17:27

Почему в Сумах до сих пор не открыли детсад в 12-м микрорайоне?

Как сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, новый детский сад в 12-м микрорайоне, который строился в...

Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено)
20.12.2021 09:36

Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено)

В Сумах не открылся новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне....

За два дня до открытия детсад в Сумах за 100 млн грн до сих пор без павильонов
18.12.2021 18:30

За два дня до открытия детсад в Сумах за 100 млн грн до сих пор без павильонов

Как обещал мэр Сум Александр Лысенко, уже в понедельник, 20 декабря, дети пойдут в новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.