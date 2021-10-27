Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток Двое мальчиков, сбежавших три дня назад из детского дома семейного типа, нашли живыми.

Об этом сообщают волонтеры в соцсетях. Напомним: 10 декабря, около 3:00 несовершеннолетний Сулыга Артем, 15 лет, и малолетний Бердутин Виктор, 10 лет, самовольно покинули дом в г. Тростянец на автомобиле "Ford Focus" голубого цвета, государственный номер ВМ 2560 СМ. Как сообщала полиция, похожий автомобиль видели в Харьковской области.