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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19538

Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток

Двое мальчиков, сбежавших три дня назад из детского дома семейного типа, нашли живыми.

Об этом сообщают волонтеры в соцсетях.

Напомним: 10 декабря, около 3:00 несовершеннолетний Сулыга Артем, 15 лет, и малолетний Бердутин Виктор, 10 лет, самовольно покинули дом в г. Тростянец на автомобиле "Ford Focus" голубого цвета, государственный номер ВМ 2560 СМ.

Как сообщала полиция, похожий автомобиль видели в Харьковской области.

Право Сбежали дети
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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