Недостатки нового детсада в Сумах за 100 млн грн будут исправлять малой кровью Когда откроют новый детсад в 12-м микрорайоне никто не знает.

Сегодня, 21 января, во время пресс-конференции главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого стало известно, что на следующей неделе рабочая группа вновь проверит качество работ в новом детсаду «Светлячок» в 12-м микрорайоне.

- У нас было много замечаний к качеству работ в этом детсаду, - сообщил замглавы Сумской ОГА Олег Клименчуков. – Это было несколько десятков пунктов. Строители говорят6 мы делали по проекту, проектанты – мы делали согласно ДБН. Кто виноват, пускай разбираются соответствующие органы, мы же должны рассуждать с точки зрения здравого смысла и безопасности. Все недоделки, все то, что изначально не было включено в проект, активно исправляется. Я очень надеюсь, что на следующей неделе наша совместная комиссия, которая будет работать в этом детсаду, будет приятно удивлена, и. наконец, работа будет завершена.

- Я думаю, что недоработки были как на этапе проектирования, так и строительства, - подключился глава ОГА Дмитрий Живицкий. – Это не что-то глобальное, не нужно что-то перестраивать. Мне кажется, это было невнимательное отношение к этому вопросу. И ДБНы не полностью совершенные. Было проведено обследование людьми с инвалидностью, которые дали свои рекомендации. Из того, что не было в проекте, пришлось сделать санузел для людей с инвалидностью в помещении, где находится бассейн. Это, наверное, самое значительное. Ступеньки, которые оказались не одинаковы, переделывать не будут – это долго и дорого, просто обозначат специальной полоской.

Что касается, павильонов на территории детсада, то их будут ставить уже весной.

Напомним: детсад собирались открывать в августе, октябре, ноябре, декабре…