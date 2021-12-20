Появилась очередная дата открытия детсада в 12-м микрорайоне Сум В Сумской облгосадминистрации назвали новую дату открытия детского сада «Светлячок» в 12-м микрорайоне. Это – 21 февраля.

То, что в понедельник, 21 февраля, в учебное заведение должны прийти первые воспитанники, рассказала Суспільному заведующая детсадом Оксана Логвиненко. Всего должно быть 8 групп: группы раннего возраста, две группы младшего, средня группу. На старшую группу изъявил желание только один ребенок, поэтому такую группу не сформировали.

Дату открытия садика переносили несколько раз. Принимать детей сначала собирались в ноябре 2021 года, затем – в декабре 2021 года. После того как областная комиссия по доступности выявила нарушения, из-за которых пришлось ремонтные работы продлить, дату еще раз переносили – на первую половину февраля.

По словам заместителя главы Сумской облгосадминистрации Олега Клименчукова, в садике был ряд нарушений, обнаруженный еще в конце 2021 года, в декабре. Соответствующее письмо из ОГА направили на мэрию. «Сейчас почти большинство замечаний исправлено, а не исправлены касающиеся инклюзии, это, например, тактильная плитка. При благоприятных погодных условиях нас уверяют, что оно будет доработано», - рассказал Олег Клименчуков.

По словам заместителя Сумского городского головы Николая Войтенко, у садика построили дорогу, тротуар и стоянку для автомобилей.

Заведение рассчитано на 160 детей, строили его около двух лет за средства налогоплательщиков – это более 110 миллионов гривен.