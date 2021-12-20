Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:35202

Появилась очередная дата открытия детсада в 12-м микрорайоне Сум

В Сумской облгосадминистрации назвали новую дату открытия детского сада «Светлячок» в 12-м микрорайоне. Это – 21 февраля.

То, что в понедельник, 21 февраля, в учебное заведение должны прийти первые воспитанники, рассказала Суспільному заведующая детсадом Оксана Логвиненко. Всего должно быть 8 групп: группы раннего возраста, две группы младшего, средня группу. На старшую группу изъявил желание только один ребенок, поэтому такую группу не сформировали.

Дату открытия садика переносили несколько раз. Принимать детей сначала собирались в ноябре 2021 года, затем – в декабре 2021 года. После того как областная комиссия по доступности выявила нарушения, из-за которых пришлось ремонтные работы продлить, дату еще раз переносили – на первую половину февраля.

По словам заместителя главы Сумской облгосадминистрации Олега Клименчукова, в садике был ряд нарушений, обнаруженный еще в конце 2021 года, в декабре. Соответствующее письмо из ОГА направили на мэрию. «Сейчас почти большинство замечаний исправлено, а не исправлены касающиеся инклюзии, это, например, тактильная плитка. При благоприятных погодных условиях нас уверяют, что оно будет доработано», - рассказал Олег Клименчуков.

По словам заместителя Сумского городского головы Николая Войтенко, у садика построили дорогу, тротуар и стоянку для автомобилей.

Заведение рассчитано на 160 детей, строили его около двух лет за средства налогоплательщиков – это более 110 миллионов гривен.

Общество Детсад в 12-ом микрорайоне
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В столице виртуально открыли сумской детсад «Светлячок»
Сегодня 13:58

В столице виртуально открыли сумской детсад «Светлячок»

Координатор программы «Большая стройка» Юрий Голик написал в фейсбуке, что в Сумах достроили детсад....

Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн
03.02.2022 15:01

Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил новую дату открытия детсада «Светлячок» в 12-м микрорайоне Сум....

Недостатки нового детсада в Сумах за 100 млн грн будут исправлять малой кровью
21.01.2022 14:50

Недостатки нового детсада в Сумах за 100 млн грн будут исправлять малой кровью

Когда откроют новый детсад в 12-м микрорайоне никто не знает....

Почему в Сумах до сих пор не открыли детсад в 12-м микрорайоне?
22.12.2021 17:27

Почему в Сумах до сих пор не открыли детсад в 12-м микрорайоне?

Как сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, новый детский сад в 12-м микрорайоне, который строился в...

Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено)
20.12.2021 09:36

Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено)

В Сумах не открылся новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.