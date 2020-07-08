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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:2083

В Сумах создадут рабочую группу по созданию временного убежища для жертв домашнего насилия

Мэр Александр Лысенко обсудил с депутатом Верховной Рады Украины Татьяной Скрипкой вопрос создания в Сумах заведения, где жертвы домашнего насилия будут получать убежище, поддержку и помощь.

По мнению депутатки, проблема домашнего насилия болезненна и крайне актуальна для Украины. И Сумы – не исключение. Одним из эффективных методов реагирования на это позорное явление и борьбы с ним есть создание специализированных заведений. В качестве примера народный депутат привела успешный опыт Полтавы.

Татьяна Скрипка заверила руководство Сум в своем содействии в реализации подобного проекта в городе. В частности, в вопросе привлечения на создание соответствующей субвенции из госбюджета. Также она предложила сумским чиновникам приобщить к делу международные организации и меценатов и попросила представителей городских властей оперативно решить организационные вопросы.

Невозможность изолирования жертвы от тирана как одно из главных препятствий на пути преодоления домашнего насилия отметили представители Сумского районного управления полиции ГУНП Украины в Сумской области: начальник отдела превенции Максим Самотой и вр.и.о. начальника сектора противодействия домашнему насилию Дмитрий Нагайцев. Они сообщили, что с начала года получили 1660 сообщений о фактах насилия в семье, около половины из которых подтвердились. Правоохранители в обязательном порядке реагируют на такие сигналы, но единственное, к чему они могут прибегнуть для защиты жертвы – изолировать обидчика на трое суток или применить срочное запретительное предписание к нему к решению дела в суде.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что городские власти понимают необходимость создания заведения, где жертвы домашнего насилия будут получать убежище, поддержку и помощь, и соответствующая работа уже начата. Как проинформировала присутствующих заместитель городского головы Вера Мотречко, найдено помещение под размещение учреждения, которое отвечает всем необходимым требованиям, подсчитана потребность в средствах на изготовление проектно-сметной документации и ежегодное содержание.

В итоге участники встречи решили создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами обустройства и функционирования заведения.

Общество Домашнее насилие
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