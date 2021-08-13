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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:51229

В Сумах скорректировали графики движения троллейбусов на маршруте № 5

Служба движения КП «Электроавтотранс» внесла поправки в графики курсирования троллейбусов на маршруте № 5.

Обновленное расписание уже размещено на остановках общественного транспорта.

В режиме онлайн информация будет доступна до конца текущей недели.

Графики движения всех маршрутов КП «Электроавтотранс» можно просмотреть по этой ссылке.

Отслеживать курсирование коммунального транспорта можно на ресурсах http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line, http://gps.sumy.ua.

Общество Графики движения Троллейбусы
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