В Сумах скорректировали графики движения троллейбусов на маршруте № 5 Служба движения КП «Электроавтотранс» внесла поправки в графики курсирования троллейбусов на маршруте № 5.

Обновленное расписание уже размещено на остановках общественного транспорта. В режиме онлайн информация будет доступна до конца текущей недели. Графики движения всех маршрутов КП «Электроавтотранс» можно просмотреть по этой ссылке. Отслеживать курсирование коммунального транспорта можно на ресурсах http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line, http://gps.sumy.ua.