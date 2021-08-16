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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырчанина, который бил родную мать, посадили на 2 года

Ахтырский городской суд Сумской области приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы за домашнее насилие и легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 30 августа.

По материалам дела, мужчина проживал со своей матерью и в течение длительного времени издевался над ней.

В приговоре приводится восемь эпизодов с декабря 2018 по январь 2020 года. Сначала обвиняемый оскорблял мать словесно нецензурной бранью, в мае 2019-го угрожал физической расправой, в июле того года позволял себе толкать ее.

Потерпевшая постоянно вызвала полицию. На сына составляли админпротоколы - сначала наказывали общественными работами, которые заменили на штраф, позже суд назначал административный арест на 5 и 7 суток. Такие меры не подействовали. С октября 2019-го мужчина начал бросаться на мать с кулаками: бил по голове и руках, которыми она прикрывалась, снимал с постели и тащил по полу. В приговоре приводится четыре эпизода физического насилия с октября 2019 по январь 2020 года.

В судебном заседании обвиняемый не признал вину, говоря, что с матерью имеет в целом хорошие отношения, однако после употребления алкоголя он вспоминал старые обиды и ссорился, иногда нецензурно ругался, однако не на мать, а в сторону родственников. Мужчина убеждал, не поднимал руку на мать, а синяки у нее от того, что она по возрасту и состоянию здоровья может внезапно потерять сознание и упасть, что часто и случалось. Наоборот, он ухаживал за матерью, варил ей есть. На досудебном расследовании давал другие показания, потому что его заставляли работники полиции.

Потерпевшая рассказала, что имеет пятерых детей, из которых как раз обвиняемый проживал вместе с ней, но между ними сложились неприязненные отношения. Сын злоупотребляет спиртным, после чего устраивает ссоры, оскорбляет ее и бьет. Сын бил ее по рукам и голове, однако голову она закрывала руками, поэтому руки были синие, толкал ее и она падала.

Показания в суде дали дочь и зять, двое сыновей потерпевшей и невестка. В частности, которые приезжали спасать женщину после очередных побоев. Один из сыновей утверждал, что однажды воочию видел через окно, как брат бил маму, требуя деньги.

Суд признал отягчающими обстоятельствами совершения преступления в отношении лица преклонного возраста и в состоянии алкогольного опьянения.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд назначил мужчине 2 года лишения свободы. Причем более строгое тюремное наказание предусмотрено именно за домашнее насилие. За легкие телесные повреждения злоумышленнику дали бы только 200 часов общественных работ.

Право Домашнее насилие Приговор суда
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