Сумчанам напоминают о круглосуточной «горячей линии» для жертв домашнего насилия

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«Горячая линия» предоставляет информационные, психологические и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или по угрозы совершения такого насилия, психологическую помощи пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.
С завтрашнего дня, 6 мая, на КП «Электроавтотранс» стартует работа «горячей линии» для пассажиров коммунального транспорта....
В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия»....
5 суток административного ареста за неоднократное совершение домашнего насилия присудили сумчанину....
18 мая Заречный районный суд г. Сумы применил административный арест на 5 суток к мужчине, который неоднократно совершал домашнее насилие...
«Горячая линия» по номеру +380951425498 работает ежедневно с 8.00 до 18.00....