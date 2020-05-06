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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50259

Сумчанам напоминают о круглосуточной «горячей линии» для жертв домашнего насилия

Сумчанам напоминают о работе правительственной «горячей линии» по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

Сервис круглосуточно доступен по телефону: 15-47. Звонки являются бесплатными, анонимными и конфиденциальными.

«Горячая линия» предоставляет информационные, психологические и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или по угрозы совершения такого насилия, психологическую помощи пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.

Общество Горячая линия Домашнее насилие
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Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
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Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
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Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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