Сумчанам напоминают о круглосуточной «горячей линии» для жертв домашнего насилия Сумчанам напоминают о работе правительственной «горячей линии» по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

Сервис круглосуточно доступен по телефону: 15-47. Звонки являются бесплатными, анонимными и конфиденциальными. «Горячая линия» предоставляет информационные, психологические и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или по угрозы совершения такого насилия, психологическую помощи пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.