Завтра на Сумщине сохранится аномально теплая погода

По области и г. Сумы облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +2..+7°С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
9 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
Новая неделя в Сумской области начнется повышением температуры воздуха и осадками, которые приносит Балканский циклон....
Утром и первой половиной дня 3 декабря по Сумской области и Сумы сохранится туман, видимость 200-500 м....
В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...