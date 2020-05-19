В помощь жертвам домашнего насилия запущено мобильное приложение Главная функция приложения – прямая связь с Национальной полицией Украины.

В Украине презентовали первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для защиты женщин и детей от домашнего насилия. Приложение запустило Украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента".

Применение имеет три основные функции: экстренная помощь жертве, ведение учета фактов и предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия.

Главная функция приложения – прямая связь с Национальной полицией Украины. Это позволяет жертвам домашнего насилия мгновенно сообщить правоохранителям об опасной ситуации.

В приложении WhiteRibbonUA собраны все номера телефонов для экстренного вызова и есть возможность найти ближайший центр поддержки, полицейский участок или службу экстренной помощи.

Кроме того, в приложении предусмотрена библиотека для выявления домашнего насилия:

- информация о типах насилия и примерах домашнего насилия;

- тест о состоянии отношений "Я в опасности";

- руководство по интернет-безопасности;

- материалы о формах семейного насилия, видах поддержки, советы, как выйти из насильственных отношений.

Посол доброй воли организации Татьяна Расмус отметила, что приложение должно стать дополнительной защитой от обидчика, если тот проверяет телефон жертвы. «WhiteRibbonUA» имеет дизайн, напоминающий календарь для лунного цикла женщины. Чтобы активировать приложение и вызвать помощь, необходимо задержать палец на верхней иконке приложения, где появится скрытое меню.

Приложение можно загрузить из AppStore или Google Play.

Источник: Всеосвіта