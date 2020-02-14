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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:59421

В Сумах дали 10 суток административного ареста за домашнее насилие

Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Великописаревского районного суда о привлечении к административной ответственности жителя района за совершение им домашнего насилия к собственной матери.

Согласно протоколу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия), тридцатитрехлетний мужчина неоднократно издевался над женщиной, подвергая ее психологическому давлению и угрожая ей физической расправой. В частности, в конце декабря 2019 и в октябре 2020 года его уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения. Поэтому суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении данного административного правонарушения и на этот раз наложил на него взыскание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Не согласившись с указанным судебным решением, его адвокат подал в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просил постановление судьи отменить, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава административного правонарушения по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП.

В обоснование своих требований отмечал, что его подзащитному никто не разъяснил содержание прав, ст. 268 КУоАП (Права лица, привлекаемого к административной ответственности), а работником полиции не было вручено ему копию протокола. Кроме того, по мнению адвоката сам протокол об административном правонарушении в отношении мужчины является недопустимым доказательством.

Проверив постановление районного суда на соответствие указанным требованиям закона в пределах доводов апелляционной жалобы, судом апелляционной инстанции установлено, что обжалуемое судебное решение является законным, обоснованным и мотивированным, а выводы суда первой инстанции о нарушении лицом ст.173-2 КУоАП является обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и подтверждающимися представленными в материалах производства доказательствами, протоколом об административном правонарушении, копиями постановлений судьи о привлечении лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП и справкой полиции по общественно вредной поведения правонарушителя.

Право Домашнее насилие
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