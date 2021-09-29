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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине поймали нелегальных лесорубов (видео)

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной порубки деревьев.

Около 10:00 в полицию поступило сообщение о возможном незаконном порубе леса на территории государственного предприятия «Ахтырское лесное хозяйство» в селе Олешня.

Прибывшие на место происшествия работники полиции обнаружили заготовки 51 бревна деревьев разного диаметра пород акация и клен.

Собрав первичную информацию, участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 46-летний местный житель.

Во время осмотра происшествия следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области изъяла древесину и орудие преступления.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает полиция Сумщины.

Право Вырубка леса
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