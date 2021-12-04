В Сумском районе полицейские поймали нелегального лесоруба В ходе отработки территории обслуживания работники группы реагирования патрульной полиции Белополье в селе Штановка обнаружили мужчину, который на гужевом транспорте перевозил бревна спиленных деревьев.

Как установили правоохранители, 44-летний местный житель совершил поруб насаждений незаконно, поскольку не имел соответствующих документов. К тому же мужчина признался, что пилил деревья в том месте уже в течение трех дней.

Полицейские обнаружили срезы четырех деревьев. В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного своими противоправными действиями злоумышленник.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.