Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов

Инспекторы остановили машину на проспекте Тараса Шевченко. Информация подтвердилась. В ходе общения с 39-летним водителем патрульные действительно обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Документы на право управления транспортным средством мужчина не предоставил. От прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения водитель тоже категорически отказался.
Уже во время составления патрульными административными материалами мужчина начал предлагать им неправомерную выгоду. На неоднократные предупреждения вождь не реагировал. Поэтому на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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