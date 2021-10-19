На Сумщине полицейские поймали двух нелегальных лесорубов По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство. После завершения досудебного расследования правонарушители предстанут перед судом.

Патрулируя территорию обслуживания, работники группы реагирования патрульной полиции неподалеку от села Покровка на Краснопольщине, обнаружили грузовой автомобиль ГАЗ с бревнами в кузове и двух мужчин, которые занимались их загрузкой.

Ими оказались 66-летний и 37-летний местные жители, которые не имели соответствующих документов, позволяющих заниматься порубом леса.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райотдела полиции. Правоохранители задокументировали данный факт и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

К моменту обнаружения правонарушения, мужчины уже успели спилить восемь деревьев породы ольха и клен. По предварительным данным своей противоправной деятельностью злоумышленники нанесли ущерб в размере около 50 000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.