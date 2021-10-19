На Сумщине полицейские поймали двух нелегальных лесорубов

Патрулируя территорию обслуживания, работники группы реагирования патрульной полиции неподалеку от села Покровка на Краснопольщине, обнаружили грузовой автомобиль ГАЗ с бревнами в кузове и двух мужчин, которые занимались их загрузкой.
Ими оказались 66-летний и 37-летний местные жители, которые не имели соответствующих документов, позволяющих заниматься порубом леса.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райотдела полиции. Правоохранители задокументировали данный факт и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".
К моменту обнаружения правонарушения, мужчины уже успели спилить восемь деревьев породы ольха и клен. По предварительным данным своей противоправной деятельностью злоумышленники нанесли ущерб в размере около 50 000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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