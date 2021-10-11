На Сумщине экс-директора агролесхоха подозревают в нелегальной вырубке леса

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору одного из агролесхозов района, который, злоупотребляя служебным положением, организовал незаконный поруб 153 деревьев, причинив ущерб государству на сумму почти 710 тыс. грн.
По данным следствия, с целью получения неправомерной выгоды для самого себя и других лиц, подозреваемый без предусмотренного законом разрешения и лесорубного билета организовал незаконную порубку сырорастущих деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Чернеччинского сельского совета Ахтырского района. Согласно заключению экспертизы размер ущерба, причиненного государственным интересам, составляет 709 992 грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка, хранение и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.
Досудебное расследование осуществляют следователи Ахтырского районного отдела полиции по материалам Ахтырского МРО УСБУ в Сумской области.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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