На Сумщине будут судить директора лесхоза На Сумщине директор коммунального предприятия будет отвечать в суде за незаконный поруб деревьев с убытками в 710 тыс. грн.

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий Ахтырского района, который, злоупотребляя служебным положением, организовал незаконную рубку 153 деревьев (ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 246 УК).

По данным следствия, директор предприятия, используя предоставленные ему служебные полномочия, без предусмотренного законом разрешения и лесорубного билета организовал незаконный поруб деревьев, привлекая к этому подчиненных работников, не осведомленных о противоправности действий. В течение февраля 2021 года было срублено 153 дерева пород акации и клена.

Противоправными действиями директора предприятия нанесен ущерб окружающей среде на общую сумму 710 тыс. грн.

Досудебное расследование проведено следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.