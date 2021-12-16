На Сумщине агролесхозу придется компенсировать громаде более 100 тыс. грн В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступила информация о вступлении в силу постановления Северного апелляционного хозяйственного суда об оставлении без удовлетворения апелляционной жалобы ГП «Великописаревский агролесхоз».

Данное предприятие пыталось обжаловать решение Хозяйственного суда Сумской области о взыскании ущерба, причиненного нарушением требований природоохранного законодательства.

Речь идет о расчете ущерба Государственной экологической инспекцией в Сумской области по результатам внеплановой проверки ГП «Великописаревский агролесхоз». В ходе ее проведения в мае 2021 года экоинспекторы обнаружили незаконный поруб деревьев на землях с. Рябина Кириковской ОТГ. Было установлено, что в нескольких выделах 62 квартала было удалено 51 дерево без специального разрешения на право использования лесных ресурсов. Инспекцией был произведен расчет убытков, причиненных самовольным порубом лесных насаждений, общая сумма которых составила 110 472 грн.

Кроме того, 09.02.2022, на основании судебного постановления, Инспекция обратилась в органы Государственной исполнительной службы для принудительного взыскания причиненного ущерба. Следовательно, ГП «Великописаревский агролесхоз» теперь обязан возместить Кириковской поселковой ОТГ полную сумму убытков.